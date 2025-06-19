Строительство газопроводов для догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе

16:05, 19 июня 2025, ПАИ

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 0,6 километра в рамках догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 21 домовладение населённого пункта.

«К настоящему времени договоры на догазификацию заключены с жителями десяти домовладений. В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков будут выполняться и работы в их границах и подготовка домовладений к приёму газа. Это позволит сократить сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.