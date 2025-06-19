Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство газопроводов для догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 0,6 километра в рамках догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые распределительные сети позволят газифицировать 21 домовладение населённого пункта.

«К настоящему времени договоры на догазификацию заключены с жителями десяти домовладений. В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков будут выполняться и работы в их границах и подготовка домовладений к приёму газа. Это позволит сократить сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

22 июня Псковский музей объявил днём открытых дверей в экспозиции о войне
19 июня 2025

Строительство газопроводов для догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе
19 июня 2025

Масштабная утечка данных: в Сеть слили 16 млрд логинов и паролей, включая аккаунты Apple
19 июня 2025

Житель Порховского округа попросил Александра Котова помочь в восстановлении колодца
19 июня 2025

Парковка появится рядом с новым фермерским рынком в Пскове
19 июня 2025

Одобрен проект развития сельских территорий палкинской деревни Синицы
19 июня 2025

Реставраторы оценили степень сохранности керамических изразцов на фасаде Троицкого собора в Пскове
19 июня 2025

Какие вопросы чаще всего решает фонд «Защитники Отечества», рассказала Надежда Васильева

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...