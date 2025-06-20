Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Борисовичи Псковского района. Объект протяжённостью восемь километров создал возможность подключения 105 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили два пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

  • Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
    Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
  • Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
    Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
  • Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
    Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
  • Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
    Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

К настоящему времени договоры на догазификацию заключили с собственниками 73 домовладений, первые пять подключены к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, готовим домовладения к приёму газа. Это позволяет сокращать сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Ресторан, сапборды и море активностей: вейк-парк в Пскове ждёт новых гостей
20 июня 2025

Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами
20 июня 2025

Пара лебедей вывела птенцов на водную прогулку в Себеже. Видео
20 июня 2025

Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ
20 июня 2025

Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах с 20 июня
20 июня 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
20 июня 2025

Международный байк-фестиваль состоится в Гдовском районе
20 июня 2025

В Финском парке Пскова началась подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...