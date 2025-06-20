Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах

16:46, 20 июня 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Борисовичи Псковского района. Объект протяжённостью восемь километров создал возможность подключения 105 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили два пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»







К настоящему времени договоры на догазификацию заключили с собственниками 73 домовладений, первые пять подключены к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, готовим домовладения к приёму газа. Это позволяет сокращать сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.