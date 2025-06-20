Названы ключевые моменты соглашения о развитии туризма между Псковской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом

20:12, 20 июня 2025, ПАИ

На площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 в пятницу, 20 июня, подписано трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Это позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Договорённости будут способствовать активизации и укреплению межрегиональных партнёрских связей и реализации совместных проектов в туризме, экономике и гуманитарной сфере. Ключевые моменты подписанного трёхстороннего соглашения перечислены в размещённом в телеграм-канале Михаила Ведерникова видео.

Реализация соглашения координируется на федеральном уровне. Ключевую координирующую роль в межрегиональном сотрудничестве выполняет полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Соглашение реализуется в рамках выполнения президентских поручений о развитии туристической отрасли с применением агломерационного подхода.

В основе соглашения между субъектами лежит концепция единой туристической агломерации. Соглашение расширяет уже существующую туристическую агломерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области за счёт включения Псковской области. Как отмечено участниками, несмотря на то что Псковская, Ленинградская области и Санкт-Петербург – три самостоятельных субъекта Федерации, они функционируют как единая агломерация, что позволяет объединить усилия для достижения лучших результатов.

Санкт-Петербург – наиболее привлекательный в туристическом плане регион Северо-Запада и может стать донором туристического потока для партнёрских регионов. При этом каждый регион также делится своими туристами, создавая синергический эффект в развитии межотраслевого туризма.

Соглашение предусматривает реализацию совместных туристических проектов. Все три региона участвуют в федеральном туристическом проекте «Серебряное ожерелье». Кроме того, планируется создание межрегионального туристического маршрута к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, который включит псковские достопримечательности.

Ключевым элементом реализации соглашения является развитая транспортная инфраструктура. Три региона связывает современное, комфортное и быстрое железнодорожное сообщение на поездах «Ласточка». Планируется размещение рекламы всех трёх субъектов в поездах для продвижения межрегиональных маршрутов. Особо отмечается возможность комфортного перемещения туристов между регионами, в том числе по маршруту Санкт-Петербург – Печоры.

Соглашение учитывает современные тенденции в туристических предпочтениях. Турпоездки в регионы становятся всё более длительными, от трёх дней до недели. При этом отмечается повышение интереса к многорегиональным турам. Соглашение направлено на создание комфортных условий для туристов, желающих посетить несколько регионов в рамках одной поездки.

Ожидается, что совместное развитие туристической отрасли позволит создать привлекательные предложения для туристов с возможностью посещения нескольких регионов в рамках одной поездки. Это должно привести к увеличению туристического потока во всех трёх регионах, включая ежегодный рост числа туристов в Псковской области.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.