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Общество

Посвящённый погибшему на СВО псковскому священнику Антонию Савченко фильм показали на Первом канале

Фильм «Подвиг священника», посвящённый Герою России, клирику Троицкого собора Пскова, иерею Антонию Савченко показали в спецпроекте «Мы живы» на Первом канале, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Первый канал

«Богатырь, который воевал добротой. Таким остался в памяти псковичей иерей отец Антоний. 12 мая в зоне специальной военной операции во время налёта HIMARS полковой священник вынес в безопасную зону четверых раненых бойцов. Пятого накрыл собой и спас ему жизнь. Указом президента России удостоен звания Героя России (посмертно)», – отметил губернатор.

Вторую бригаду спецназа ГРУ батюшка окормлял почти 10 лет – священником стал в совсем юном возрасте. «Бойцов называл «мои ребятушки», был добрым, жизнерадостным и внимательным ко всем, кто его окружал. Его приезда всегда ждали и на передовой, и дома», – рассказал Михаил Ведерников.

Отцу Антонию посвящена очередная серия проекта «Мы живы», снятого в Пскове командой Первого канала, добавил глава региона.

Напомним, 12 мая стало известно, что отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS. Ему было 32 года.

18 мая Псков простился с погибшим на СВО иереем Антонием Савченко. Отпевание проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе. Чин провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Храм с трудом вместил всех скорбящих.

Вскоре Антоний Савченко был посмертно награждён орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени.

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Посвящённый погибшему на СВО псковскому священнику Антонию Савченко фильм показали на Первом канале
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