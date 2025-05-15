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Погибший в зоне СВО священник Антоний Савченко награжден орденом Дмитрия Донского

Погибший в зоне СВО иерей Антоний Савченко награжден орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото Льва Савинова

В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гибели священника сообщается, что с апреля 2022 года отец Антоний регулярно отправлялся в командировки в зону спецоперации, живя вместе с военнослужащими, поддерживая их и проводя беседы.

В 2022 году иерея Антония Савченко удостоили медали Димитрия Донского и медали Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград.

Также в рапорте правящего архиерея Псковской епархии отмечается, что священник Антоний «за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат».

В резолюции, положенной на рапорте митрополита Матфея, говорится: «Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).

Ранее сообщалось, что 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS.

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Погибший в зоне СВО священник Антоний Савченко награжден орденом Дмитрия Донского

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