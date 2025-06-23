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Общество

Пожары привели к гибели 33 человек в Псковской области

В текущем периоде 2025 года на территории Псковской области пожары привели к гибели 33 человек из разных возрастных групп и социальных категорий. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Профилактическая работа проводится в населённых пунктах Дновского муниципального округа. Рейд направлен на информирование граждан о складывающейся обстановке с пожарами, а также на информирование населения о важности соблюдения правил пожарной безопасности с вручением агитационных материалов и рассмотрением основных причин и пожаров.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо звонить по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

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