Россельхозбанк готов поддержать аграриев после неблагоприятных погодных условий весны

10:54, 25 июня 2025, ПАИ

Май и продолжающийся июнь оказались сложным периодом для аграриев Псковской области и других регионов России. По данным метеорологических служб, в одном только мае в Пскове наблюдались частые дожди – из 31 дня месяца осадки выпадали 11 дней. Температурный режим характеризовался значительными колебаниями: от +5°C до +23°C в дневное время. Июнь тоже, судя по всему, будет крайне «мокрым» месяцем.

Напомним, Россельхозбанк реализует государственные задачи по поддержке сельхозпроизводителей через программы льготного кредитования, субсидируемые Министерством сельского хозяйства.

Руководитель псковского филиала РСХБ Анна Тарасенко отметила, что в случае принятия соответствующего решения Минсельхоза банк готов оказать в связи с непогодой всю необходимую поддержку аграриям качественно и оперативно.

«Погодные условия в регионе в мае-июне, действительно, оказались крайне неблагоприятными для аграриев, и мы это неоднократно обсуждали с нашими ключевыми партнерами. В случае принятия соответствующего решения Минсельхоза со своей стороны Россельхозбанк готов оказать всю необходимую поддержку аграриям качественно и оперативно», – сообщила директор псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Напомним, в апреле 2025 года правительство РФ объявило о новых мерах поддержки аграриев, включая страхование от неурожая из-за неблагоприятных погодных условий. Власти также упростили процедуру оформления субсидий для тех сельхозпроизводителей, которые оформляют агрострахование с господдержкой.