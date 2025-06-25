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Культура

На музейное занятие «Пряла и ткала, весь дом одевала» приглашает Пушкинский заповедник

На музейное занятие «Пряла и ткала, весь дом одевала» приглашает Пушкинский заповедник. «Это занятие — не самое обычное», — рассказали ПАИ в службе информации «Михайловского». Участникам музейного урока покажут самый настоящий, старинный ткацкий стан и, объяснив азы ремесла, даже разрешат немного на нём поработать.

За ткацким станом — ведущая занятия, научный сотрудник «Михайловского» Ирина Ефимова. Фото: Пушкинский заповедник

«Разговор пойдёт не только о технологиях создания холста в условиях обычной избы, но и, например, о ткацких секретах, которые передавались в каждой семье из поколения в поколение. А ещё — о традициях и суевериях, сопровождавших эту работу. Гости услышат загадки, поговорки и пословицы о ткачестве и ткачихах, бытовавшие в крестьянской среде. И, конечно, обязательно вспомнят пушкинскую мастерицу, которая чувствовала себя вполне способной в одиночку наткать полотна «на целый мир», — анонсируют в «Михайловском».

Занятие «Прялá и ткала, весь дом одевала» будут проводить в музейном комплексе Пушкинского заповедника в деревне Бугрово, в Доме мельника, по средам с 12.00. Возрастная рекомендация для его участников — 6+.

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