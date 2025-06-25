Предстоящую ярмарку трудоустройства, вакансии и поддержку соотечественников обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.
Главное из эфира:
- Всероссийскую ярмарку трудоустройства проводят в Псковской области уже в третий раз. Она состоится из двух этапов – регионального, который проходит, как правило, в апреле, и федерального: он состоится 27 июня;
- как и в предыдущие годы, во Всероссийской ярмарке трудоустройства будут задействованы все площадки службы занятости в регионе. В каждом муниципальном образовании с 10:00 до 19:00 пройдут её мероприятия;
- флагманские площадки ярмарки – Псков и Великие Луки. В Пскове она состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория», в Великих Луках – в обновлённом кадровом центре;
- в прошлом году в ярмарке трудоустройства приняли участие более пяти тысяч человек, в этом году ожидается не меньше. На мероприятии ждут всех, кому уже исполнилось 14 лет, поскольку там будут предложения и для несовершеннолетних;
- посетители ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями, пройти экспресс-собеседования, причём при желании сделать это можно будет сразу у нескольких работодателей. «Для гражданина это очень хорошая возможность в одном месте сразу ознакомиться с многими вариантами трудоустройства, задать все интересующие вопросы, сравнить условия и уже пройти даже несколько собеседований. По сути, это экономия времени ресурса и способ получения концентрированной информации. Для работодателя это, конечно же, воронка, поток»;
- также специалисты кадровых центров будут помогать всем желающим составить резюме и подать заявку на портале «Работа России»;
- в прошлом году в ярмарке трудоустройства в Псковской области участвовало более 250 работодателей, в этом году их количество выросло. Будет представлено порядка трёх тысяч вакансий;
- на ярмарке ждут не только тех, кто ищет работу. На площадках будут организованы лектории, деловые игры, квесты, мастер-классы, экскурсии, пройдут презентации различных организаций, в том числе молодёжных и общественных. Будут работать площадки образовательных организаций. Также развернётся площадка правительства Псковской области, где можно посмотреть вакансии и получить консультации о возможности трудоустройства. «Мы ушли от восприятия, что ярмарка – это только собеседование. Это комплекс мероприятий, который действительно затрагивает саморазвитие человека в разных направлениях»;
- активности в муниципалитетах будут самые разные. Например, в Невеле состоится экскурсия в краеведческий музей, в Гдове – в местный отдел Пограничного управления ФСБ России. В Пушкинских Горах организуют посещение верёвочного парка и прогулки на байдарках. В Острове для работодателей проведут обучающие семинары по работе на платформе «Работа России». С программой в каждом муниципалитете можно ознакомиться на сайте платформы;
- в мае проходила молодёжная ярмарка трудоустройства, и в июне на работу на лето вышло около 600 человек;
- всего в Псковской области на сегодняшний день имеется более семи тысяч вакансий, порядка четырёх тысяч из них приходятся на Псков, Великие Луки, Псковский и Великолукский районы;
- наиболее низкие показатели напряжённости на рынке труда (соотношение количества соискателей и вакансий) отмечены в Пскове, Великих Луках, Островском, Пушкиногорском и Палкинском районах;
- в Печорском муниципальном округе продолжается помощь в трудоустройстве сотрудникам завода «Ресурскапитал», которые с 31 июля подпадают под сокращение из-за остановки производства. Высвобождается 535 работников. Служба занятости организовала работу консультационного пункта прямо на заводе по вторникам и четвергам с 11:30 до 13:30. Порядка 50 человек уже обратились за консультацией. Для сокращённых подготовлен первый пакет из 300 вакансий, которые готовы предложить предприятия соседних муниципалитетов, работодатели даже готовы организовать доставку к месту работы;
- в начале июня комитет по труду и занятости провёл первый форум «Соотечественники». «За 15 лет, как мы вступили в эту программу, у нас был накоплен опыт, плюс за последние два-три года мы совершили рывок в этой работе. И мы понимали, что этот опыт нужно собрать и пригласить к себе другие субъекты, чтобы не замыкаться только на своих идеях и практиках. Результат форума – прекрасный вывод о том, что мы где-то даже недооцениваем уровень своего опыта. На то, что мы воспринимали как норму, как базу, коллеги со стороны помогли нам посмотреть как на уникальный опыт»;
- 70 % переезжающих в Псковскую область соотечественников трудоустраиваются здесь. Всего за 15 лет в регион переехало более 12 тысяч соотечественников, сейчас увеличится поток из Прибалтики;
- центр «Соотечественник», который работает в Пскове, за год провёл более тысячи консультаций;
- в Пскове соотечественники могут временно остановиться в созданном для этого центре размещения. Здесь можно оформить временную прописку, которая поможет при трудоустройстве. Жить в центре можно до полугода. За год через него прошло около 50–60 человек.
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