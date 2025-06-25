Предстоящую ярмарку трудоустройства, вакансии и поддержку соотечественников обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:59, 25 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.

Главное из эфира: