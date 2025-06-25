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Общество

Более тысячи консультаций провёл центр «Соотечественник» в Пскове

Более тысячи консультаций провёл центр «Соотечественник», который работает в Пскове уже год. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня.

Алёна Трунова. Фото: ПАИ

«Это каждодневная работа, которую многие люди не видят и не знают. Но тем не менее, по 600 с лишним человек в год переезжает в Псковскую область. Также сейчас увеличился поток людей из Прибалтики», – отметила гостья студии и добавила, что Псковская область находится на лидирующих позициях среди регионов, куда переезжают соотечественники.

В Пскове соотечественники могут временно остановиться в созданном для этого центре размещения, где можно проживать до полугода.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

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