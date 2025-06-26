Актёр Михаил Драгунов проведёт поэтическую арт-экскурсию по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов

20:20, 26 июня 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на поэтическую арт-экскурсию «Под вашу сень, михайловские рощи…». Автор и исполнитель программы – актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

В «Михайловском» особо отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова всегда проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее много программ, основанных на стихах и письмах Пушкина, на воспоминаниях современников поэта, на прозе легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и на других материалах. Среди них – «Пир» (по произведениям Пушкина, задуманным и написанным в Михайловском), «В надежде славы и добра...» (о взаимоотношениях первого русского поэта и двух российских императоров – Александра I и Николая I, а также – шире – о взглядах Пушкина на власть и на историю России), «Тебе певцу, тебе герою...» (о кумире и адресате стихов Пушкина Денисе Давыдове), «Журавли» (памяти первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко и его друзей и соратников музея, тоже солдат Великой Отечественной: художника Василия Звонцова, поэта Михаила Дудина) и прочие. Всего в «арт-портфолио» актёра более двадцати программ, уточнили в «Михайловском».

Арт-экскурсия «Под вашу сень, михайловские рощи…» проходит в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов – центральной усадьбе Пушкинского заповедника. Она посвящена приездам поэта в его родовое Михайловское в разные годы: в 1817, 1819, 1824, 1827, 1835-м… Сеансы этой «поэтической прогулки» запланированы на 28 и 29 июня, их начало – в 12:15, 14:15 и 16:15. Ориентировочная продолжительность программы Михаила Драгунова – один академический час.

Возрастные ограничения для экскурсантов не предусмотрены, уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».