О предстоящем Дне молодёжи поговорили в программе «Минкульт». Главное

07:38, 27 июня 2025, ПАИ

Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева, руководитель креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова и начальник отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 июня.

Главное из эфира: