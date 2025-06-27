О предстоящем Дне молодёжи поговорили в программе «Минкульт». Главное
Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева, руководитель креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова и начальник отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 июня.
Главное из эфира:
- в День молодёжи, который отпразднуют 28 июня в Пскове, будет множество различных мероприятий;
- праздник развернётся сразу на трёх площадках, среди них – креативное пространство «Лофт», скейт-парк на улице Александра Невского и региональный Дом молодёжи;
- с 13:00 до 20:00 в Доме молодёжи гостей будут ждать интерактивные площадки, маркет молодых предпринимателей, познавательные лекции, дискуссии, бесплатные мастер-классы, розыгрыши призов и подарков. Участники смогут увидеть создание арт-инсталляции от псковских художников;
- кроме того, в Доме молодёжи развернутся площадки национальных культур и тематические мастер-классы от представителей стран – участников Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» от псковских музыкантов;
- особенным подарком для гостей Дома молодёжи станет встреча с топовым московским блогером Евгенией Гришечкиной, мероприятие пройдёт в режиме диалога и завершится автограф-сессией;
- «Улица, входная группа, у нас будет ярко украшена фонариками, всевозможными граффити, фотозонами, чтобы мы сразу привлекали внимание. Даже если кто-то не читает соцсети, не смотрит новости, будут проходить мимо – нас точно будет видно. Площадка у нас будет работать с часу до восьми вечера»;
- в креативном пространстве «Лофт» откроется первая в Пскове резиденция арт-кластера «Таврида», а также пройдёт фестиваль косплея с яркими костюмами;
- в рамках Дня молодёжи в скейт-парке Александра Невского с 12:00 до 20:00 организуют восемь турнирных площадок по современным видам спорта: BMX, самокат, скейтбординг, армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, фиджитал-спорт, батут. Также на фестивале будут работать интерактивные площадки: граффити, автозвук, хип-хоп и многое другое;
- молодой лидер не должен бояться вести за собой и быть первым во всём, считает руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева. По словам руководителя креативного пространства «Лофт» Юлии Ивановой, такой человек должен любить своих друзей, хотеть сделать их жизнь лучше и не бояться ответственности, а также стоящих перед ним задач. А по мнению начальника отдела досуга Псковского молодёжного центра Марии Каменской, молодой лидер должен не бояться показаться глупым.
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