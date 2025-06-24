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Общество

Стало известно имя московского блогера, который приедет в Псков на День молодёжи

Встретиться с креативным директором Hate Agency, блогером, комикессой, участницей шоу «Рассмеши комика!» и пятого сезона «Comedy Баттл», видеоблогером, ведущей проекта «Гуд Морнинг», «Сметана ТВ» Евгенией Гришечкиной смогут псковичи в Доме молодёжи 28 июня, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Иллюстрация: комитет по молодёжной политике Псковской области

Встреча начнётся в 16:30. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: vk.cc/cMUIBj.

После встречи поклонников ожидает автограф-сессия.

Напомним, в этом году в День молодёжи в Пскове пройдёт множество событий. Организаторы подготовили различные активности: от мастер-классов и познавательных лекций до модного показа и соревнований по уличным видам спорта.

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