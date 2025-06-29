О последствиях непогоды в Локнянском районе рассказал Иван Белугин

21:12, 29 июня 2025, ПАИ

О последствиях непогоды в Локнянском районе рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в своем Telegram-канале.

«На территории округа продолжается неблагоприятная погода. Ряд населённых пунктов без электроснабжения, есть поваленные деревья на дорогах и линиях электропередач», - сообщил он.

По его словам, службы с самого утра переведены в режим повышенной готовности. Восстановлением электроснабжения занимаются четыре бригады в составе 12 специалистов «Россетей».

Кроме того, отключение электроэнергии и повреждение деревьев наблюдается и в Стругокрасненском районе.

Напомним, из-за непогоды в 47 населенных пунктах Пыталовского района отключено электроснабжение. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района и упало дерево в Финском парке в Пскове.