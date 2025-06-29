О последствиях непогоды в Локнянском районе рассказал Иван Белугин
О последствиях непогоды в Локнянском районе рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в своем Telegram-канале.
«На территории округа продолжается неблагоприятная погода. Ряд населённых пунктов без электроснабжения, есть поваленные деревья на дорогах и линиях электропередач», - сообщил он.
По его словам, службы с самого утра переведены в режим повышенной готовности. Восстановлением электроснабжения занимаются четыре бригады в составе 12 специалистов «Россетей».
Кроме того, отключение электроэнергии и повреждение деревьев наблюдается и в Стругокрасненском районе.
Напомним, из-за непогоды в 47 населенных пунктах Пыталовского района отключено электроснабжение. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района и упало дерево в Финском парке в Пскове.
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