Кинопоказы фестиваля «Западные ворота» пройдут на парклете «Эфир»

16:40, 02 июля 2025, ПАИ

Показы в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдут в Пскове на парклете «Эфир», расположенном рядом со зданием Псковского агентства информации, 4 июля.

Фильм Ивана Криворучко «Футбол чекистов» покажут в 16:30. Картина раскрывает малоизвестные страницы истории: один из участников борьбы с бандитизмом в Петрограде в 1920-х годах становится основателем футбольного клуба «Динамо». Фильм длится 25 минут, для лиц старше 16 лет.

Показ второго фильма «Милосердная сестра» режиссёра Дениса Кузьмина состоится в 17:10. История расскажет о первых сестрах милосердия в России середины XIX века, их обучении и работе под руководством хирурга Н. И. Пирогова — от Крымской войны до современности. Длительность фильма 46 минут, для лиц старше 16 лет.

Ранее сообщалось, что также в этот день в 12.20 в медиацентре ПАИ состоится творческая встреча с известной актрисой Анной Банщиковой.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.