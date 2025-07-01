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Общество

Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»
  • Фестиваль «Западные ворота» снова пройдёт на ведущих площадках Пскова
    Фото: Международный кинофестиваль «Западные ворота»

«Самые яркие мероприятия «Западных ворот» – торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля – состоятся в большом концертном зале Псковской филармонии. Адрес: улица Некрасова, 24», – говорится в сообщении.

Еще одна площадка – Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, где пройдет программа научно-популярных фильмов. Адрес: Профсоюзная, 2.

Участники и гости фестиваля смогут посмотреть фильмы главного конкурса и посетить встречи с актёрами и режиссёрами. Кинопоказы и творческие вечера состоятся в кинотеатрах: «Смена» (Октябрьский пр., 17А) и «Победа» (Октябрьский пр. 17).

Одной из площадок также станет Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва. В ней пройдут показы документального кино, выставки, творческие встречи и показы короткометражных фильмов. Адрес: Октябрьский пр. 19А.

Кроме того, творческие встречи с мастерами киноиндустрии и круглые столы зрители смогут посетить в пресс-центре Псковского агентства информации. Там же, во дворе ПАИ, на парклете «Эфир» будет проходить открытая площадка. Адрес: улица Ленина, 6А.

Посмотреть кинокартины на свежем воздухе можно будет в «Палатах Постникова». Там будет проходить кино в «мешках». Адрес: улица Олега Кошевого, 2.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.

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