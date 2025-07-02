Почему стоит посещать кинофестивали, рассказал эксперт

23:51, 02 июля 2025, ПАИ

Почему всегда стоит посещать кинофестивали, рассказал историк, председатель архивного комитета Санкт-Петербурга и председатель жюри «Хранители памяти» Пётр Тищенко в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Это удивительное ощущение и сильное эмоциональное переживание, когда ты имеешь возможность встретиться с автором, творцом, художником. Выразительные средства кино – это мощная сила воздействия на зрителя», – отметил он.

При этом, по его словам, не все фильмы получают широкую огласку, но это не делает их менее достойными. Так, в государственном архиве Санкт-Петербурга содержится фонд Ленфильма. В нём порядка 700 сценариев за авторством выдающихся драматургов, по которым не сняты фильмы.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.