Круглый стол «На войне как на войне» прошёл в медиацентре ПАИ
Круглый стол «На войне как на войне» в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» прошёл в медиацентре ПАИ сегодня, 4 июля.
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
Он был посвящён образу войны в отечественном кинематографе. Тема встречи – сохранение исторической памяти и роль кино в формировании коллективного представления о героизме, жертвах и правде тех лет.
В круглом столе приняли участие участники кинофестиваля – учёные-историки, продюсеры, режиссёры, актёры. Модератор – заслуженный деятель культуры России, киновед и режиссёр Александр Поздняков.
Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит на парклете «Эфир»: в 14:00 был организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоялся показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».
Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.