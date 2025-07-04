Круглый стол «На войне как на войне» прошёл в медиацентре ПАИ

16:48, 04 июля 2025, ПАИ

Круглый стол «На войне как на войне» в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» прошёл в медиацентре ПАИ сегодня, 4 июля.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



























Он был посвящён образу войны в отечественном кинематографе. Тема встречи – сохранение исторической памяти и роль кино в формировании коллективного представления о героизме, жертвах и правде тех лет.

В круглом столе приняли участие участники кинофестиваля – учёные-историки, продюсеры, режиссёры, актёры. Модератор – заслуженный деятель культуры России, киновед и режиссёр Александр Поздняков.

Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит на парклете «Эфир»: в 14:00 был организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоялся показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.