Три дня на парклете «Эфир» будут показывать фильмы кинофестиваля «Западные ворота»

11:40, 04 июля 2025, ПАИ

Показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится на парклете «Эфир», расположенном рядом со зданием ПАИ, 6 июля.

В 14.00 будет организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь - кино». Фильм рассказывает о выдающемся режиссёре Виталии Мельникове через воспоминания его внука Артемия. Продолжительность сеанса 44 минуты. Возрастное ограничение 12+.

Часом позже, в 15:00, состоится показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные». Это история о 43 людях, добровольно последовавших за отрекшимся от престола Николаем II в изгнание в 1917 году. Многие из них заплатили за это своей жизнью. Фильм длится 70 минут. Возрастное ограничение 12+.

Также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съемочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, что открытая площадка кинофестиваля на парклете «Эфир» будет работать в течение трёх дней. Так, 4 июля зрители увидят фильмы «Футбол чекистов» Ивана Криворучко (16+) и «Милосердная сестра» Дениса Кузьмина (16+), а 5 июля - киноленты «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии» Николая Макарова (18+) и «Блокадная дорога через залив» режиссёра Максима Якубсона (16+).

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.