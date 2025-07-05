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Общество

Ренат Давлетьяров: Кино – огромные материальные и людские затраты, которые требуют большой ответственности

Кино – огромные материальные и людские затраты, которые требуют большой ответственности, заявил кинорежиссёр Ренат Давлетьяров во время творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Ренат Давлетьяров. Фото: Андрей Степанов

«Я считаю, что кино – это рассказывать истории о людях. Когда рассказываешь, есть надежда, что зрителю будет интересно. Но даже плохой фильм сложно снять, на это уходит много сил. Если провалился фильм – начинаются сложности со следующим. Если постоянно вскрывать социальные язвы и снимать скучные фильмы, то развиваться дальше не получится. Это не тот вид деятельности, где самовыражение является приоритетным. Кино – это огромные материальные и людские затраты, которые требуют большой ответственности», – сказал Ренат Давлетьяров.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.

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