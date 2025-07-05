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Творческая встреча с кинорежиссёром Ренатом Давлетьяровым проходит в медиацентре ПАИ

Творческая встреча с кинорежиссёром Ренатом Давлетьяровым проходит в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

Ренат Давлетьяров – режиссёр, сценарист, продюсер. Окончил вуз по специальности «инженер-технолог», но всё же выбрал путь режиссёра. С 1985 по 1987 год он работал в качестве постановщика декораций на киностудии «Мосфильм», а уже в 1989 году стал директором кинокартин.

В фильмографии Рената Давлетьярова такие фильмы, как «Стальная бабочка», «Моя безумная семья!», «Человек ниоткуда», «Чистое искусство», «А зори здесь тихие…», «Однажды» и многие другие. Давлетьярова можно увидеть и в качестве актёра («Здравствуй, столица!», «Стрелец неприкаянный», «Катала»).

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.

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