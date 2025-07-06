Режим «Беспилотная опасность» снят на территории Псковской области

23:24, 06 июля 2025, ПАИ

Режим «Беспилотная опасность» снят на территории Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» был введён в регионе сегодня, 6 июля, в целях безопасности.