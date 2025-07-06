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Общество

Режим «Беспилотная опасность» снят на территории Псковской области

Режим «Беспилотная опасность» снят на территории Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» был введён в регионе сегодня, 6 июля, в целях безопасности.

Также ранее сообщалось, что временные ограничения сняты в аэропорту Пскова. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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