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Общество

Мурал в честь великого поэта появился в Пушкинских Горах

Мурал в честь великого русского поэта Александра Пушкина появился на одном из зданий в посёлке Пушкинские Горы. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото: газета "Пушкинский край"

Граффити нанесли владельцы этого здания - так они решили преобразить бывший универмаг. В настоящее время работы ещё не завершены.

Ранее сообщалось о появлении муралов на фасадах зданий и опорах мостов в Пскове, на здании музейно-выставочного центра в городе Дно и Печорской детской школы искусств.

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