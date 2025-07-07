Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ

13:30, 08 июля 2025, ПАИ

Госдума РФ утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта России. За проголосовали 408 депутатов, против и воздержавшихся не было, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Отметим, что Андрей Никитин – бывший губернатор Новгородской области, с февраля этого года занимал пост заместителя главы Минтранса РФ.

Напомним, что вчера, 7 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ, а после предложил замглавы Минтранса России Андрею Никитину должность главы ведомства.