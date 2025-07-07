Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ
Госдума РФ утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта России. За проголосовали 408 депутатов, против и воздержавшихся не было, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.
Отметим, что Андрей Никитин – бывший губернатор Новгородской области, с февраля этого года занимал пост заместителя главы Минтранса РФ.
Напомним, что вчера, 7 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ, а после предложил замглавы Минтранса России Андрею Никитину должность главы ведомства.
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