В Псковской области завершились съёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета»
Cъёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета» завершились в кинодеревне Бусулаево. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым посетил площадку и пообщался со съёмочной группой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
В костюме и гриме гостей встретил заслуженный артист России Виктор Добронравов – исполнитель главной роли Матвея Кузьмина, повторившего в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина.
Ранее глава региона рассказал о подробностях съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал Фёдор Добронравов.
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