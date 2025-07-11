Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области завершились съёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета»

Cъёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета» завершились в кинодеревне Бусулаево. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым посетил площадку и пообщался со съёмочной группой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В костюме и гриме гостей встретил заслуженный артист России Виктор Добронравов – исполнитель главной роли Матвея Кузьмина, повторившего в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина.

Ранее глава региона рассказал о подробностях съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал Фёдор Добронравов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля

11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...