В Псковской области завершились съёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета»

22:36, 10 июля 2025, ПАИ

Cъёмки художественного фильма «Семь вёрст до рассвета» завершились в кинодеревне Бусулаево. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым посетил площадку и пообщался со съёмочной группой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В костюме и гриме гостей встретил заслуженный артист России Виктор Добронравов – исполнитель главной роли Матвея Кузьмина, повторившего в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина.

Ранее глава региона рассказал о подробностях съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал Фёдор Добронравов.