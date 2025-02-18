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«Про Псковскую область снимать и снимать»: режиссёр драмы «Семь вёрст до рассвета» рассказал о выборе мест для съёмок

Режиссёр-постановщик драмы «Семь вёрст до рассвета» Александр Андреев рассказал, что работа над сценарием велась около года. Видеоролик со съёмок картины в Невельском районе в своём телеграм-канале разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Александр Андреев. Скриншот видео

Съёмки картины проходят в деревне Бусулаево. Фильм рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Главную роль исполняет заслуженный артист России Фёдор Добронравов.

14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина – вывел подразделения немецких стрелков под огонь пулеметчиков 31-й стрелковой бригады. Во время боя часть фашистов была убита, другая – взята в плен. Матвей Кузьмин погиб.

В поисках информации участники съёмочной группы работали с архивами и общались с местными жителями. Для кинокартины группа специально искала локации в Псковской области, примерно там, где происходили эти события в 1942-м.

«Мы специально решили снимать в Псковской области, потому что очень важно постараться снимать в идентичной местности. А про Псковскую область снимать и снимать... Зимнего блока мы отсняли уже процентов 70, ещё осталась летняя история – всё, что было до войны», – уточнил Александр Андреев.

Выход картины приурочен к 80-летию Победы.

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