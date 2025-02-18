О съёмках военной драмы «Семь вёрст до рассвета» в Псковской области рассказал Михаил Ведерников

08:15, 18 февраля 2025, ПАИ

О съёмках военной драмы «Семь вёрст до рассвета» в Псковской области в своём телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Съёмки картины проходят в деревне Бусулаево Невельского муниципального округа. Фильм рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Главную роль исполняет заслуженный артист России Фёдор Добронравов.

14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина – вывел подразделения немецких стрелков под огонь пулеметчиков 31-й стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другая – взята в плен. Сам Матвей Кузьмин погиб.

Режиссёр-постановщик драмы Александр Андреев рассказал, что работа над сценарием велась долго. В поисках информации участники съёмочной группы работали с архивами и общались с местными жителями. Для кинокартины группа специально искала локации в Псковской области, примерно там, где происходили эти события в 1942-м. «Мы специально решили снимать в Псковской области, потому что очень важно постараться снимать в идентичной местности. А про Псковскую область снимать и снимать... Зимнего блока мы отсняли уже процентов 70, ещё осталась летняя история – всё, что было до войны», – рассказал Александр Андреев.

Фёдор Добронравов признался, что даже не раздумывал над приглашением на съёмки. «Как можно было отказать... Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье – сыграть в таком фильме. Другое дело, смогу ли я в меру своего маленького таланта всё это сделать. А насчёт соглашаться или нет – я даже не думал. Вообще сердце бьётся чаще в этих местах», – поделился Фёдор Добронравов, уточнив, что недавно побывал на церемонии открытия памятной доски Матвею Кузьмину в посёлке Дубрава-1 Великолукского района и сказал спасибо местным жителям, которые не забывают об этом подвиге.

«Выход картины приурочен к 80-летию Великой Победы. Уверен, фильм позволит по-новому взглянуть на подвиги наших героев», – отметил Михаил Ведерников в своём пояснении к видеоролику.

Ранее сообщалось, что четырёхлетняя девочка Ева, которая живёт в Великих Луках, снимается в фильме «Семь вёрст до рассвета». Также в съёмках участвуют великолукские реконструкторы.