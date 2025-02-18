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«Сердце бьётся чаще в этих местах»: Фёдор Добронравов поделился впечатлениями о съёмках в Невельском районе

Исполнитель роли Героя Советского Союза Матвея Кузьмина заслуженный артист России Фёдор Добронравов признался, что даже не раздумывал над приглашением на съёмки в фильме «Семь вёрст до рассвета». Видеоролик со съёмок картины в Невельском районе в своём телеграм-канале разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фёдор Добронравов. Скриншот видео

«Как можно было отказать... Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье – сыграть в таком фильме. Другое дело, смогу ли я в меру своего маленького таланта всё это сделать. А насчёт соглашаться или нет – я даже не думал. Вообще сердце бьётся чаще в этих местах», – рассказал о своих ощущениях Фёдор Добронравов, уточнив, что недавно побывал на церемонии открытия памятной доски Матвею Кузьмину в посёлке Дубрава-1 Великолукского района и сказал спасибо местным жителям, которые не забывают об этом подвиге.

14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина – вывел подразделения немецких стрелков под огонь пулеметчиков 31-й стрелковой бригады. Во время боя часть фашистов была убита, другая – взята в плен. Матвей Кузьмин погиб.

Отметим, что выход картины приурочен к 80-летию Великой Победы.

Ранее сообщалось, что четырёхлетняя девочка Ева, которая живёт в Великих Луках, снимается в фильме «Семь вёрст до рассвета». Также в съёмках участвуют великолукские реконструкторы.

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