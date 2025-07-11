Энергетики продолжают восстанавливать сеть после урагана в Псковской области
Энергетики продолжают восстанавливать линии электропередачи после урагана, который недавно прошёл на территориях Псковской и Новгородской областей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».
«Пробираемся через болота, ищем повреждения. Одно повреждение уже нашли. Дерево у нас на линии. Двигаемся дальше. Видим, как из-за сильных порывов ветра поломало деревья. Все они лежат», – отметил автор видеоролика в Telegram-канале «Россети Северо-Запад»
Напомним, вчера, 10 июля, стало известно, что с линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях убрали 1 170 деревьев после урагана. Серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля. Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения.
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