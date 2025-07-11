Газопровод ввели в эксплуатацию в печорской деревне Новые Бутырки

16:33, 11 июля 2025, ПАИ

Распределительный газопровод в деревне Новые Бутырки ввели в эксплуатацию в Печорском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря объекту протяжённостью 7,9 километра появилась возможность для газификации 132 домовладений населённого пункта. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа. С жителями деревни заключили 57 договоров, первые пять домовладений уже подключили к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы и в их границах, ведём подготовку домовладений к приёму газа. Это позволяет значительно сокращать сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе.