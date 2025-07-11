Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое

17:41, 11 июля 2025, ПАИ

За доверие и поддержку поблагодарил всех новый глава Дновского округа Владимир Цветков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня очень важный для меня день – я дал присягу честно и открыто служить своей малой родине, Дновскому муниципального округу и его жителям», – отметил он.

Владимир Цветков подчеркнул, что понимает, насколько серьёзный путь ему предстоит, и поблагодарил всех, кто готов пройти его вместе с ним. «Вместе мы сможем многое, я уверен. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ваша поддержка придаёт мне сил и вдохновляет на движение вперёд!» – заключил он.

Напомним, что решение об утверждении кандидатуры Владимира Цветкова было принято 4 июля на сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Сегодня, 11 июля, прошла инаугурация нового главы Дновского округа.