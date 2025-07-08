Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Псковской области

16:26, 08 июля 2025, ПАИ

Широкомасштабная реконструкция боевого сражения «Прорыв линии «Пантера» пройдёт в деревне Холматка Островского округа 20 июля, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 июля.

«Это будет глобальный проект и нам очень радостно, что коллеги из Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив нас активно поддерживают, потому что всё больше и больше становится мероприятий и проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти» – отметила вице-губернатор.

Мероприятие состоится в рамках областного фестиваля военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» на территории мемориального комплекса «Линия Сталина». Всего пройдёт три крупных боя.

«Первый бой связан с тем, как фашисты проникли на территорию Псковской области и как наши жители героически отстаивали каждый клочок земли. Второй бой будет связан с прорывом линии «Пантера». И третий бой – это уже островско-псковское направление, 1944 год. Третий бой будет самым масштабным, но он же и победный», – отметила Ольга Тимофеева.

Завершится реконструкция концертной программой с участием эстрадно-джазового оркестра. «Всем рекомендую приехать, посмотреть», – заключила гостья студии.

Ранее Ольга Тимофеева рассказала, что проект спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» вынашивали в течение пяти лет.