Кладбище в печорской деревне пострадало от ураганного ветра
Ураган нанес серьёзный урон кладбищу в деревне Лавры, пишет районная газета «Печорская правда».
«Прямо сейчас жители деревни и другие неравнодушные граждане массово вышли на разбор завалов на кладбище. Повалено множество деревьев, повреждены сами могилы, памятники и ограды», – пишет газета.
Напомним, что вчера вечером на Печоркий округ и другие муниципалиетты Псковской области обрушилась погодная стихия. Работы по восстановлению продолжаются.
Ранее сообщалось, что Великие Луки обновили температурный рекорд 140-летней давности.
Синоптики предупреждают, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня по Псковской области.
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