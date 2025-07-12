Кладбище в печорской деревне пострадало от ураганного ветра

16:27, 12 июля 2025, ПАИ

Ураган нанес серьёзный урон кладбищу в деревне Лавры, пишет районная газета «Печорская правда».

«Прямо сейчас жители деревни и другие неравнодушные граждане массово вышли на разбор завалов на кладбище. Повалено множество деревьев, повреждены сами могилы, памятники и ограды», – пишет газета.

Напомним, что вчера вечером на Печоркий округ и другие муниципалиетты Псковской области обрушилась погодная стихия. Работы по восстановлению продолжаются.

Ранее сообщалось, что Великие Луки обновили температурный рекорд 140-летней давности.

Синоптики предупреждают, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня по Псковской области.