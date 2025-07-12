Как получить ипотеку под льготный процент, рассказали эксперты
Семьи с детьми могут взять льготную ипотеку под низкий процент. Причём в некоторых случаях это можно сделать не один раз, сообщается на портале «Объясняем.рф».
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Фото: Объясняем.рф
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Отметим, льготная ипотека – это когда банки выдают займы клиентам на приобретение недвижимости под сниженный процент, а разницу между рыночной и льготной ставками банку выплачивает государство.
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