Как получить ипотеку под льготный процент, рассказали эксперты

17:13, 12 июля 2025, ПАИ

Семьи с детьми могут взять льготную ипотеку под низкий процент. Причём в некоторых случаях это можно сделать не один раз, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Проект организован совместно с партнёром «Финансовая культура».

Отметим, льготная ипотека – это когда банки выдают займы клиентам на приобретение недвижимости под сниженный процент, а разницу между рыночной и льготной ставками банку выплачивает государство.