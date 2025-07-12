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Общество

Как получить ипотеку под льготный процент, рассказали эксперты

Семьи с детьми могут взять льготную ипотеку под низкий процент. Причём в некоторых случаях это можно сделать не один раз, сообщается на портале «Объясняем.рф».

  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф
  • Про льготную ипотеку
    Фото: Объясняем.рф

Проект организован совместно с партнёром «Финансовая культура».

Отметим, льготная ипотека – это когда банки выдают займы клиентам на приобретение недвижимости под сниженный процент, а разницу между рыночной и льготной ставками банку выплачивает государство.

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