Руководитель типографий стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове, медицинских комиссий «Медпрофи» Александр Скоробогатов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля.
Главное из эфира:
- основное направление работы типографии – бланки и журналы. Работа идёт преимущественно с госсектором;
- переплёт книг и журналов проходит вручную;
- на типографии постоянно работает штат дизайнеров, которые могут подготовить макет рукописи. Некоторые люди приносят свои собственные макеты, но обычно они дорабатываются;
- для типографии бумагу заказывают из Москвы и Санкт-Петербурга;
- три правила хранения бумаги: определённый процент влажности, сухость и чистота;
- полиграфия – довольно конкурентная ниша. Оставаться в топе позволяют хорошее отношение к людям, личные встречи, понимание реальных проблем клиента и доверительные отношения;
- в коллективе типографии 24 человека, многие работают с самого открытия;
- главное в медцентре – человеческое отношение;
- «Деловая Россия» – это та платформа, которая объединяет предпринимателей. Они могут помогать друг другу, обмениваться опытом. «Моя цель вступления туда – это благотворительность, участие в социально значимых проектах. Сейчас появился офис «Деловой России» на Октябрьском проспекте, мы активно растём. Открытие будет в ближайшее время, и мы ждём новых участников», – отметил гость студии.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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