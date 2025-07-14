Руководитель типографий стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:06, 14 июля 2025, ПАИ

Руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове, медицинских комиссий «Медпрофи» Александр Скоробогатов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля.

Главное из эфира:

основное направление работы типографии – бланки и журналы. Работа идёт преимущественно с госсектором;

переплёт книг и журналов проходит вручную;

на типографии постоянно работает штат дизайнеров, которые могут подготовить макет рукописи. Некоторые люди приносят свои собственные макеты, но обычно они дорабатываются;

для типографии бумагу заказывают из Москвы и Санкт-Петербурга;

три правила хранения бумаги: определённый процент влажности, сухость и чистота;

полиграфия – довольно конкурентная ниша. Оставаться в топе позволяют хорошее отношение к людям, личные встречи, понимание реальных проблем клиента и доверительные отношения;

в коллективе типографии 24 человека, многие работают с самого открытия;

главное в медцентре – человеческое отношение;

«Деловая Россия» – это та платформа, которая объединяет предпринимателей. Они могут помогать друг другу, обмениваться опытом. «Моя цель вступления туда – это благотворительность, участие в социально значимых проектах. Сейчас появился офис «Деловой России» на Октябрьском проспекте, мы активно растём. Открытие будет в ближайшее время, и мы ждём новых участников», – отметил гость студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».