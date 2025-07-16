Как учитываются алименты при назначении единого пособия, рассказали в Соцфонде

08:40, 16 июля 2025, ПАИ

Как учитываются алименты при назначении единого пособия, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Если есть решение суда о сумме алиментов, то в расчёте доходов будет учитываться фактически поступившая сумма. Её нужно указать при подаче заявления на единое пособие и представить решение суда в любой офис клиентской службы отделения СФР.

Если родители договорились между собой устно или в нотариальном соглашении, будет учтена сумма, указанная в заявлении, но не менее:

1/4 МРОТ на одного ребёнка – 5 610 рублей в месяц;

1/3 МРОТ на двух детей – 7 480 рублей в месяц;

1/2 МРОТ на трёх и более детей – 11 220 рублей в месяц.

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей.

Если у заявителя статус одинокой матери, на того ребёнка, у которого в графе «отец» стоит прочерк, алименты не учтут.

Если в свидетельстве о рождении отец указан, но родители не состояли в браке, алименты учтут по сумме, указанной в заявлении. По МРОТ они учитываться не будут.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.