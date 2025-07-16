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Общество

Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья: объясняем в карточках

Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья, рассказали специалисты Минздрава РФ.

В отношении любых фруктов и ягод действует такое правило: нельзя оставлять продукт на вечер. Лучше распределить лакомство в течение дня, на промежуточные приёмы пищи, когда человек максимально активен.

Интересные факты:

  • черешня является косточковым фруктом, но за свой малый размер получила в народе прозвище ягоды;
  • употребление черешни позволяет регулировать липидный обмен, микробиом и замедлить старение;
  • на один килограмм черешни в среднем приходится более 500 килокалорий, а в чашке черешни скрывается до 15 граммов углеводов.

Подробнее советы Минздрава РФ читайте в карточках.

  • Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ
  • Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья
    Фото: Минздрав РФ

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове каждую пятницу в 14:00 выходит программа о здоровье «Анамнез». Выпуски программы можно послушать в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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