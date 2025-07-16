Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья: объясняем в карточках

08:59, 16 июля 2025, ПАИ

Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья, рассказали специалисты Минздрава РФ.

В отношении любых фруктов и ягод действует такое правило: нельзя оставлять продукт на вечер. Лучше распределить лакомство в течение дня, на промежуточные приёмы пищи, когда человек максимально активен.

Интересные факты:

черешня является косточковым фруктом, но за свой малый размер получила в народе прозвище ягоды;

употребление черешни позволяет регулировать липидный обмен, микробиом и замедлить старение;

на один килограмм черешни в среднем приходится более 500 килокалорий, а в чашке черешни скрывается до 15 граммов углеводов.

Подробнее советы Минздрава РФ читайте в карточках.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ









Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове каждую пятницу в 14:00 выходит программа о здоровье «Анамнез». Выпуски программы можно послушать в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».