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Общество

Псковская область и Севастополь презентовали туристический потенциал

Презентации туристического потенциала Псковской области и Севастополя прошли в онлайн-формате, сообщили в региональном ТИЦ.

Фото: ТИЦ Псковской области

Псковская область презентовала туристскую инфраструктуру, маршруты, сборные туры для индивидуальных туристов и организованных групп, новые музейные программы.

Туристический потенциал Псковской области представили Туристский информационный центр региона, Псковский музей-заповедник и псковский туроператор.

«Сотрудничество между Псковской областью и Севастополем – это не просто обмен опытом, а синергия двух исторических регионов. Субъекты не похожи на друг друга, но тем интереснее каждый из них для путешественников из наших регионов. Сегодняшняя встреча – это начало большой дружбы и эффективного сотрудничества», – прокомментировала врио директора Туристского информационного центра Псковской области Александра Федотова.

Напомним, что Дни Псковской области пройдут в Севастополе.

Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписано соглашение между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Договорённости касались торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

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