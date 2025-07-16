Псковская область и Севастополь презентовали туристический потенциал
Презентации туристического потенциала Псковской области и Севастополя прошли в онлайн-формате, сообщили в региональном ТИЦ.
Псковская область презентовала туристскую инфраструктуру, маршруты, сборные туры для индивидуальных туристов и организованных групп, новые музейные программы.
Туристический потенциал Псковской области представили Туристский информационный центр региона, Псковский музей-заповедник и псковский туроператор.
«Сотрудничество между Псковской областью и Севастополем – это не просто обмен опытом, а синергия двух исторических регионов. Субъекты не похожи на друг друга, но тем интереснее каждый из них для путешественников из наших регионов. Сегодняшняя встреча – это начало большой дружбы и эффективного сотрудничества», – прокомментировала врио директора Туристского информационного центра Псковской области Александра Федотова.
Напомним, что Дни Псковской области пройдут в Севастополе.
Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписано соглашение между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Договорённости касались торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.
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