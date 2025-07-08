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Дни Псковской области пройдут в Севастополе

Дни Псковской области пройдут в Севастополе, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева.

Фото: ПАИ

«В рамках заключенного соглашения сейчас мы формируем детальный план, дорожную карту к этому соглашению. Большой блок будет связан с культурой, спортом, молодёжной политикой и туризмом. Мы обменяемся опытом по работе с объектами культурного наследия. И в августе мы презентуем Дни Псковской области в Севастополе. Конечно, это будет мини-формат, но не сомневаюсь, что он станет дополнительной возможностью, чтобы о нашем регионе узнали ещё и там», – сказала Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписано соглашение между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Договорённости касались торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

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