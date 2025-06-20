Псковская область укрепляет сотрудничество с Севастополем: главное

23:30, 20 июня 2025, ПАИ

На площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписано соглашение между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Договорённости касаются торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Ключевые моменты подписанного соглашения перечислены в размещённом в телеграм-канале Михаила Ведерникова видео.

Регионы объединяют общие исторические события и подходы к сохранению исторического наследия. Развитие туристического потенциала обоих регионов. Оба региона обладают туристической привлекательностью, но имеют свои особенности, что позволяет создать синергию. Предполагается разработка совместных туристических программ, которые будут учитывать уникальные особенности каждого региона.

Севастополь может предоставить возможности для отдыха детей из Псковской области и готов организовать специальные программы детского отдыха для школьников из Псковской области.

Соглашение предусматривает экономическое сотрудничество и обмен опытом между предпринимателями.

Планируется разработка конкретной программы сотрудничества между регионами. Она будет охватывать различные направления: историко-культурное наследие, экономическое взаимодействие и туризм. Это позволит перейти от отдельных мероприятий к системному взаимодействию между регионами.