Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причину задержки вылетов и отмену рейсов назвали в псковском аэропорту

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны, в частности в Пскове отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержку вылетов и отмену рейсов, пишет телеграм-канал «Аэропорт Псков».

Фото: ПАИ

«Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», – говорится в сообщении.

Уточнить статус рейса можно на сайте псковского аэропорта или по телефону колл-центр +7(8112)33-13-08.

Ранее сообщалось, что реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июля 2025

До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 21 июля
20 июля 2025

Причину задержки вылетов и отмену рейсов назвали в псковском аэропорту
20 июля 2025

26 маскировочных сетей сплели пушкиногорцы
20 июля 2025

Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область
20 июля 2025

Воду отключат на нескольких улицах в Великих Луках в связи с ремонтом водопровода
19 июля 2025

В Пскове пройдёт акция «Зарядка со стражем порядка»
19 июля 2025

Археологи из России, Белоруссии и Кении приступили к раскопкам в деревне Турок
19 июля 2025

В России ужесточили требования к перевозке детей в автомобилях

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...