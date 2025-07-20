Причину задержки вылетов и отмену рейсов назвали в псковском аэропорту
В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны, в частности в Пскове отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержку вылетов и отмену рейсов, пишет телеграм-канал «Аэропорт Псков».
«Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», – говорится в сообщении.
Уточнить статус рейса можно на сайте псковского аэропорта или по телефону колл-центр +7(8112)33-13-08.
Ранее сообщалось, что реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года.