Причину задержки вылетов и отмену рейсов назвали в псковском аэропорту

12:04, 20 июля 2025, ПАИ

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны, в частности в Пскове отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержку вылетов и отмену рейсов, пишет телеграм-канал «Аэропорт Псков».

«Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», – говорится в сообщении.

Уточнить статус рейса можно на сайте псковского аэропорта или по телефону колл-центр +7(8112)33-13-08.

Ранее сообщалось, что реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года.