Несколько рейсов отменены в псковском аэропорту

15:47, 20 июля 2025, ПАИ

В расписании рейсов из Пскова в Калининград, Москву (утренний и вечерний) и Минводы на 20 июля произошли изменения. Информация об этом доступна на онлайн-табло.

Сегодняшние вечерние рейсы из Пскова в Москву и из Москвы в Псков отменены.

Ранее сообщалось, что задержки вылетов и отмену рейсов прокомментировали в псковском аэропорту.