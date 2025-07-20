Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько рейсов отменены в псковском аэропорту

В расписании рейсов из Пскова в Калининград, Москву (утренний и вечерний) и Минводы на 20 июля произошли изменения. Информация об этом доступна на онлайн-табло.

Сегодняшние вечерние рейсы из Пскова в Москву и из Москвы в Псков отменены.

Ранее сообщалось, что задержки вылетов и отмену рейсов прокомментировали в псковском аэропорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июля 2025

Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» проходит в Псковской области
20 июля 2025

Место называли «Царскими могилками»: археологическая экспедиция стартовала вблизи деревни Турок
20 июля 2025

Несколько рейсов отменены в псковском аэропорту
20 июля 2025

Вокалистки из Великолукского района представили регион на фестивале «Велижская волна»
20 июля 2025

Торжественные богослужения в честь покровительницы Пскова пройдут в День города
20 июля 2025

Порядка 40 человек стали участниками программы «Лето в Лукоморье» в «Михайловском»
20 июля 2025

До +26 градусов прогнозируется в Псковской области 21 июля
20 июля 2025

Причину задержки вылетов и отмену рейсов назвали в псковском аэропорту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...