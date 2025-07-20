Несколько рейсов отменены в псковском аэропорту
В расписании рейсов из Пскова в Калининград, Москву (утренний и вечерний) и Минводы на 20 июля произошли изменения. Информация об этом доступна на онлайн-табло.
Сегодняшние вечерние рейсы из Пскова в Москву и из Москвы в Псков отменены.
Ранее сообщалось, что задержки вылетов и отмену рейсов прокомментировали в псковском аэропорту.
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20 июля 2025
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