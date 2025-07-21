Публикуем видео с места взрыва бытового газа в Великих Луках

12:18, 21 июля 2025, ПАИ

Видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Великих Луках опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошёл сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, по предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента.