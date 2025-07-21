Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Великих Луках
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме № 3 на улице Юбилейной в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Ведётся эвакуация жителей пострадавшего подъезда.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства происшествия уточняются.
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