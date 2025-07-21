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Происшествия

Губернатор назвал причину ЧП в многоэтажке в Великих Луках

По предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента в жилом доме № 3 на улице Юбилейной в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

«На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Пожар локализован», – отметил глава региона.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошел сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей.

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