Четыре человека пострадали в результате ЧП в Великих Луках

11:16, 21 июля 2025, ПАИ

Четыре человека пострадали в результате ЧП в Великих Луках 21 июля. Сегодня в многокватирном доме на улице Юбилейной произошёл взрыв бытового газа, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, ещё пятеро спасены.

Подробности произошедшего выясняются.