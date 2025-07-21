Четыре человека пострадали в результате ЧП в Великих Луках
Четыре человека пострадали в результате ЧП в Великих Луках 21 июля. Сегодня в многокватирном доме на улице Юбилейной произошёл взрыв бытового газа, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По данным ведомства, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, ещё пятеро спасены.
Подробности произошедшего выясняются.
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