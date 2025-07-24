Михаил Ведерников и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили вопросы взаимодействия

12:32, 24 июля 2025, ПАИ

Вопросы взаимодействия и сотрудничества в рамках диалога между органами власти всех уровней обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем Либерально-демократической партии России, руководителем фракции ЛДПР и комитета по международным делам в Госдуме Леонидом Слуцким. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Деятельность регионального отделения ЛДПР отличает проактивная позиция: партийцы выступают инициаторами продуктивной дискуссии в областном Собрании и, что особенно важно, всегда поддерживают стратегические приоритеты, обозначенные нашим президентом», – отметил губернатор.

Он также обратил особое внимание на организацию систематической работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции. В частности, региональное отделение ЛДПР формирует и отправляет партии грузов в зону СВО и в военные госпитали.

Михаил Ведерников поблагодарил Леонида Слуцкого за открытость и готовность вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности решать совместно проблемы, стоящие перед обществом и государством.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий посетил фестиваль «Сила корней и крылья перемен» в Пскове.