Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для работы на судне «Иния» в Пскове пригласили специалистов из других регионов

Вопрос подбора квалифицированного персонала для пассажирского судна «Иния» начали решать ещё на этапе его строительства, поскольку в Псковской области нет специалистов нужной квалификации, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы очень рады, что к нам согласились приехать работать люди из других регионов. Например, заместитель директора Туристского информационного центра, который занимается организацией всех процессов на судне, приехал из Тюмени и смог с нуля наладить работу. Капитан прибыл из Великого Новгорода, моторист – из Уфы», – перечислила Марина Егорова.

Министр надеется, что приглашённым специалистам понравится в регионе и они продолжат свою работу здесь.

Ранее она рассказала, что пассажирское судно «Иния» за первые три недели работы посетило около 1500 человек, и объяснила ценообразование на билеты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

Скончался один из первых выпускников Псковского областного музыкального училища Виктор Чеченков
29 июля 2025

Социальная кампания «Продвижение безопасности» стартовала в Пскове
29 июля 2025

Капремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова
29 июля 2025

Алексей Кириллов назвал утопией идею о передаче коллекторам данных должников по оплате ЖКУ
29 июля 2025

Мать-героиня появилась в «Птичьем дворике» под Псковом
29 июля 2025

В Пскове предложили новый метод ликвидации долгов за ЖКУ без привлечения коллекторов
29 июля 2025

Глава Стругокрасненского округа в отпуске вместе с жителями привёл в порядок территорию на улице Мира
29 июля 2025

Водоснабжение отключат на нескольких улицах Великих Лук

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...