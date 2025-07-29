Для работы на судне «Иния» в Пскове пригласили специалистов из других регионов

15:03, 29 июля 2025, ПАИ

Вопрос подбора квалифицированного персонала для пассажирского судна «Иния» начали решать ещё на этапе его строительства, поскольку в Псковской области нет специалистов нужной квалификации, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы очень рады, что к нам согласились приехать работать люди из других регионов. Например, заместитель директора Туристского информационного центра, который занимается организацией всех процессов на судне, приехал из Тюмени и смог с нуля наладить работу. Капитан прибыл из Великого Новгорода, моторист – из Уфы», – перечислила Марина Егорова.

Министр надеется, что приглашённым специалистам понравится в регионе и они продолжат свою работу здесь.

Ранее она рассказала, что пассажирское судно «Иния» за первые три недели работы посетило около 1500 человек, и объяснила ценообразование на билеты.