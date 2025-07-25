122 дома смогут подключиться к новому газопроводу в куньинской деревне Ущицы

12:40, 25 июля 2025, ПАИ

Газопровод протяжённостью 5,5 километра ввели в эксплуатацию в деревне Ущицы Куньинского муниципального округа. К сетевому газоснабжению уже подключили первого потребителя – котельную для отопления детского сада и шести многоквартирных домов, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Газопровод построили в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы. Помимо котельной, к нему смогут подключиться 122 индивидуальных домовладения. В рамках президентской программы догазификации ведётся строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков.

«Собственники 34 домовладений сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем не только строительство сетей до границ участка, но и работы в границах участка, а также готовим дома к приёму газа. Это значительно ускоряет процесс газификации», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик и сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево идёт в Псковском районе.