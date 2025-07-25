Борис Елкин: Городской пляж в Пскове превратился в эпицентр молодёжного драйва

18:41, 25 июля 2025, ПАИ

Сотни псковичей собрал молодёжный фестиваль «Псков молодой», который проходит на центральном пляже Пскова. Городской пляж превратился в эпицентр молодёжного драйва, заявил глава Пскова Борис Елкин. Видео праздника он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Здесь есть всё – водная и арт-зона, площадка спортивных состязаний, диджей-сцена! В течение всего вечера зажигательные хиты станут ярким дополнением этого праздника. Псковские спортсмены столкнутся в равном поединке друг с другом. А вы сможете стать частью интерактивных зон: кастомизировать одежду, прокатиться на сап-бордах, поиграть в видеоигры и многое другое», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интерактивные площадки будут работать в парках Пскова 26 июля.